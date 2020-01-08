فوكس نيوز عن مسؤول أميركي: معظم الصواريخ الإيرانية أخطأت أهدافها

نقلت قناة "​فوكس نيوز​" الأميركية عن مسؤول أميركي تأكيده بأن معظم الصواريخ ال​إيران​ية أخطأت أهدافها، في حين نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أميركيين أن الخسائر جراء الهجوم الإيراني على قواعد عسكرية في ​العراق​ قليلة جداً.

وكان ​​​الحرس الثوري الإيراني​​​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب ​العراق​، رداً على إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 صواريخ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بالعراق.

وفي بيان لمساعد وزير الدفاع للشؤون العامة جوناثان هوفمان، أوضحت أنه من الواضح أن هذه الصواريخ أُطلقت من إيران، واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل، تستضيفان أميركيين وعسكريين من قوات التحالف في منطقة عين الأسد وإربيل.