بومبيو يطلع رئيس وزراء إقليم كردستان على تطورات الهجمات الإيرانية

أفادت قناة "العربية" بأن وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ أطلع رئيس وزراء ​إقليم كردستان​ مسرور البارزاني على تطورات الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية أميركية في العراق. وكان ​​الحرس الثوري الإيراني​​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب ​العراق​، رداً على إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 صواريخ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بالعراق. وفي بيان لمساعد وزير الدفاع للشؤون العامة جوناثان هوفمان، أوضحت أنه من الواضح أن هذه الصواريخ أُطلقت من إيران، واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل، تستضيفان أميركيين وعسكريين من قوات التحالف في منطقة عين الأسد وإربيل.

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