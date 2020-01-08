القواعد الصاروخية الإيرانية تحت الأرض تتأهب لاستهداف نقاط محددة مسبقا

أعلنت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، بحسب ما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، عن التأهب التام للقواعد الصاروخية الايرانية التي تقع في عمق 500 متر تحت الارض، والتي تنتشر في كافة محافظات ومدن البلاد لاستهداف نقاط محددة سلفاً.

وأفادت الوكالة بأن أي إجراء غير محسوب ردًا على الهجوم المضاد في الصباح الباكر اليوم سيواجه إجراءات قاسية للغاية ضد جميع الأهداف المحددة.

وكان ​​​الحرس الثوري الإيراني​​​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب ​العراق​، رداً على إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 صواريخ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بالعراق.

وفي بيان لمساعد وزير الدفاع للشؤون العامة جوناثان هوفمان، أوضحت أنه من الواضح أن هذه الصواريخ أُطلقت من إيران، واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل، تستضيفان أميركيين وعسكريين من قوات التحالف في منطقة عين الأسد وإربيل.