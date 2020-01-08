درجة الحرارة 6 تحت الصفر.. منع التواجد على جبل موسى بسانت كاترين ليلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تعرضت مدينة سانت كاترين، لموجة من الصقيع، وانخفضت درجة الحرارة إلي 6 درجات تحت الصفر.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين ،أن المدينة تعرضت لموجة شديدة من الصقيع، ووصلت درجة الحرارة بها لصفر نهارًا، وواصلت انخفاضها مع حلول الليل حتي بلغت الأن 6 درجات تحت الصفر.

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وأضاف رئيس المدينة، أنه جرى اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة، لحماية المواطنين والسائحين.

وأوضح أنه جرى التواصل مع شركة الكهرباء، لعدم فصل التيار الكهربائي إضافة إلي تزويد المدينة بمحولات كهربائية، لاعتماد المواطنين علي الكهرباء في التدفئة .

وأكد رئيس المدينة، أنه جرى منع صعود الوفود السياحية لجبل موسي ليلا ، ونشر قوات الأمن أسفل الجبل، تحسبا لحدوث طوارئ، كما جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة، وتطهير كافة مخرات السيول والبحيرات والسدود، الخاصة بتجميع مياه السيول، بالإضافة الي نشر المعدات الثقيلة علي جميع الطرق.