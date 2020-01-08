حقيقة إضراب نزلاء سجن العقرب لعدم حصولهم على مستحقاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نفى مصدر مسئول، ما نشرته بعض القنوات والمواقع الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن دخول نزلاء سجن العقرب في إضراب مفتوح لعدم حصولهم على مستحقاتهم.
وأكد المصدر أن كل ما تضمنته تلك الترديدات من تفاصيل عاريةً تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً، حيث دأبت تلك القنوات والمواقع على اختلاق مثل تلك الوقائع الكاذبة فى محاولة منهم لتشويه صورة المؤسسات العقابية التى طالما حرصت على تطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية، وتوفير كافة أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء حيث يتمتعون برعاية صحية وبفترات تريض .
كما حرص قطاع السجون خلال تلك المرحلة التى شهدت انخفاضًا في درجات الحرارة على توفير كل متطلبات نزلاء السجون من بطاطين ووجبات ومشروبات ساخنة لوقايتهم من الإصابة بأية أمراض.
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