برلين: الجنود الألمان في قاعدة أربيل بخير بعد الهجوم الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
قال متحدث باسم عمليات الجيش الألماني، إن الجنود الألمان في أربيل بخير، ويأتي ذلك في أعقاب هجوم صاروخي إيراني على القوات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
شن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الأربعاء هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق.
حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية التي نفذها على قاعدة تضم قوات أمريكية في غربي العراق، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.
ذكر البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق، ووصل وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين إلى البيت الأبيض لمتابعة التطورات مع الرئيس الأمريكي.
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