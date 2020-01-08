إيران تدفن "سليماني" بعد هجمات على قواعد أمريكية في العراق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، مراسم دفن جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليمان، وذلك بعد تنفيذ سلسلة هجمات ضد قواعد أمريكية في العراق.

وأعلنت إيران اليوم استهداف قواعد عسكرية أمريكية بالعراق بعشرات الصواريخ الباليستية، فيما صرحت وزارة الدفاع الأمريكية بأن طهران أطلقت كثر من 10 صواريخ باليستية قواتها.

وأوضح بيان من البنتاجون أن إيران استهدفت قوات أمريكية في عين الأسد ومحافظة إربيل، وأضاف "سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم".

وتابع البيان أنه "من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران".

ولم تعلن واشنطن عن حجم الضرر المادي أو الخسائر البشرية، وذلك وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية يوم الجمعة.​