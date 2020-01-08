محمد اسماعيل - القاهرة - نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، مراسم دفن جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليمان، وذلك بعد تنفيذ سلسلة هجمات ضد قواعد أمريكية في العراق.
وأعلنت إيران اليوم استهداف قواعد عسكرية أمريكية بالعراق بعشرات الصواريخ الباليستية، فيما صرحت وزارة الدفاع الأمريكية بأن طهران أطلقت كثر من 10 صواريخ باليستية قواتها.
وأوضح بيان من البنتاجون أن إيران استهدفت قوات أمريكية في عين الأسد ومحافظة إربيل، وأضاف "سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم".
وتابع البيان أنه "من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران".
ولم تعلن واشنطن عن حجم الضرر المادي أو الخسائر البشرية، وذلك وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية يوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تدفن "سليماني" بعد هجمات على قواعد أمريكية في العراق (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.