البنتاجون يحدد مصدر الهجمات على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الهجمات التي تبنتها إيران على قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية، صباح الأربعاء، "انطلقت من أراض إيرانية".
وقال البنتاجون، في بيان، إن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ بالستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف فيالعراق، على قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار وقاعدة أخرى في إربيل بإقليم كردستان العراق "على الأقل".
وأوضح البيان أنه "نظرا للتهديدات الإيرانية، فإن القاعدتين كانتا في حالة تأهب".
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.
وأعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية أن الحرس الثوري وراء الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أميركية.
وقالت الوكالة إن الهجوم "يأتي انتقاما لمقتل قاسم سليماني"، القيادي البارز في الحرس الثوري، فجر الجمعة، في هجوم أميركي قرب مطار بغداد.
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