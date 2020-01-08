البيت الأبيض: ترامب أحيط علما بشأن الهجوم الإيراني

علن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحيط علما بالتقارير الواردة بشأن تعرض قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق لقصف صاروخي، و"يتابع من كثب" تطورات الأوضاع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في بيان: "نحن

على علم بالتقارير الواردة بشأن هجمات استهدفت منشآت أمريكية في العراق. تم إطلاع الرئيس وهو يتابع الموقف عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي".

Advertisements

وسقطت 10 صواريخ على الأقل اليوم الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية في غربي العراق، حيث يتمركز جنود أمريكيون، حسبما أكد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس"، في قصف تبنته إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم يأتي انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس قاسم سليماني، بغارة جوية أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.