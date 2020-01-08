شاهد.. اللقطات الأولى لاستهداف الحرس الثوري لقاعدتين أمريكيتين في العراق

أعلنت ميليشيا الحرس الثوري الإيرانية، الثلاثاء، أنها نفذت هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، والاثنتين تضمان قوات أمريكية. وأكدت مصادر أن القوات الأميركية ردت باستهداف العجلة التي أطلقت الصواريخ على القاعدة، بحسب قناة "العربية الحدث" باستهداف العجلة التي أطلقت الصواريخ على القاعدة، بحسب قناة "العربية الحدث" وفي بيان نُسب للحرس الثوري الإيراني، تبنّت فيه الميليشيا استهداف قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل، وذلك انتقاما لمقتل قاسم سليماني بالعملية الأميركية، الجمعة الماضي، في بغداد. وقاعدة أخرى في أربيل، وذلك انتقاما لمقتل قاسم سليماني بالعملية الأميركية، الجمعة الماضي، في بغداد. كما لوّحت إيران بمزيد من "الردود المدمرة" بعد هذا الهجوم، وحذّرت واشنطن من الرد، وسط أنباء عن تدمير عدد من الطائرات الأميركية في القصف على قاعدة عين الأسد.

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