قالت قناة العربية، منذ قليل، فى نبأ عاجل، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعقد إجتماعا معفريقه للأمن القومى، بعد علمه بالقصف الصاروخى الذى تعرضت له قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار العراقية.
كما قالت القناة، أن إيران تلوح بمزيد من الردود المدمرة بعد الهجوم على قاعدة عين الأسد الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر للرد على قصف إيران لقاعدة عين الأسد.. "ترامب" يجتمع بفريقه الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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