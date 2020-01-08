للرد على قصف إيران لقاعدة عين الأسد.. "ترامب" يجتمع بفريقه الأمني

قالت قناة العربية، منذ قليل، فى نبأ عاجل، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعقد إجتماعا مع

فريقه للأمن القومى، بعد علمه بالقصف الصاروخى الذى تعرضت له قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار العراقية.

كما قالت القناة، أن إيران تلوح بمزيد من الردود المدمرة بعد الهجوم على قاعدة عين الأسد الأمريكية.