البنتاجون: إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ على الجيش الأمريكي بالعراق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق. الأمريكي وقوات التحالف في العراق. كما قالت "البنتاجون"، " نعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.. سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم" على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.. سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم"

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