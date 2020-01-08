انتشرت القوات الأمريكية بقاعدة عين الأسد فى محافظة الأنباء العراقية، فى محيط القاعدة التى تعرضت لإطلاق صاروخى منذ قليل، لمعرفة أى تفاصيل عن القوة التى تقف خلفهذا الهجوم الصاروخى، فيما حلقت الطائرات الأمريكية فى سماء محافظة الأنبار العراقية بعد إستهداف القاعدة.
كان مسؤول أمريكى، قال لـ"رويترز"،أنه لا معلومات حتى الآن عن أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد
فيما نقلت قناة العربية ، فى نبأ عاجل ، أن وسائل إعلام إيرانية بثت صورا تقول أنها لإستهداف قاعدة عين الأسد
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استهداف قاعدة عين الأسد.. طائرات أمريكية تحلق في سماء الأنبار العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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