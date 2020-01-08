ردا على مقتل "سليماني".. الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة عين الأسد بالعراق

قالت وسائل إعلام دولية وإيرانية، إن بيان منسوب للحرس الثورى الإيراني أكد استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بمحافظة الأنباء العراقية انتقاما لمقتل قاسم سليمانى القيادى بالحرس الثورى الإيراني أثر هجوم أمريكي

استهدفه منذ أيام قليلة.

وحذر الحرس الثورى الولايات المتحدة الأمريكية من الرد على قصف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار العراقية، بحسب قناة "العربية".

وأعلن مصدر أمني عراقي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد بهجوم قوامه ما لا يقل عن 13 صاروخا.

وتستضيف القاعدة التي تقع شمالي العاصمة بغداد، قوات أميركية، في محافظة الأنبار التي شهدت حربا ضروسا لطرد تنظيم "داعش" منها.