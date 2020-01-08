عاجل-النفط يقفز بأكثر من 3.5%

قفز سعر برميل النفط بأكثر من 3,5% بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين أمريكيتين في العراق.

كما خسر مؤشر نيكاي الرئيسي في بورصة طوكيو أكثر من 2,4%، إثر الهجمة الصاروخية البالستية التي شنّتها إيران ضدّ القوات الأمريكية في العراق.

وبعيد نصف ساعة من بدء التداولات بلغت خسائر مؤشر نيكاي لأكبر 225 شركة مدرجة في البورصة اليابانية 2,44% أي 576,26 نقطة ليتراجع إلى 22 ألفاً و999,46 نقطة، في حين كانت خسائر مؤشر توبيكس الأوسع نطاقاً أقل بقليل إذ بلغت 2,20% أي 37,90 نقطة ليصل إلى 1687,15 نقطة.