عاجل-طهران تتبنى قصفا صاروخيا استهدف قاعدة أمريكية في العراق

من جهة أخرى تبنت طهران القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة أمريكية في العراق انتقاماً لمقتل سليماني حسب التلفزيون الرسمي الإيراني، كما هددت طهران بـ"ردود أكثر تدميراً" إذا شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة.
وقال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دوانالد ترمب أنه أحيط علماً بقصف القاعدة الأمريكية في العراق ويتابع الأوضاع.
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