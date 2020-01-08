عاجل-طهران تتبنى قصفا صاروخيا استهدف قاعدة أمريكية في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران استهدفت قاعدتين تضمان أفرادا أمريكيين بالأنبار وأربيل في العراق بأكثر من عشرة صواريخ، وأضافت الوزارة أنها تعمل حاليا على تقييم الخسائر الناتجة عن الاستهداف بالصوارويخ "التي أطلقت من إيران"، وتابعت: "سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية جنودنا".

من جهة أخرى تبنت طهران القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة أمريكية في العراق انتقاماً لمقتل سليماني حسب التلفزيون الرسمي الإيراني، كما هددت طهران بـ"ردود أكثر تدميراً" إذا شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة.

وقال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دوانالد ترمب أنه أحيط علماً بقصف القاعدة الأمريكية في العراق ويتابع الأوضاع.