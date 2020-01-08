إيران تهاجم قاعدة عسكرية أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ



أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق عشرات صواريخ أرض-أرض على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق.



وقال التلفزيون الإيراني "الهجوم جاء انتقاما لاغتيال سليماني عبر إطلاق عدد من الصواريخ أرض أرض".



نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي لرويترز "إن صواريخ أُطلقت على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية بالعراق"



وأضاف المسؤول "أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن أي أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم".



من جانبه قال البيت الأبيض في بيان مقتضب "نحن على علم بتقارير الهجمات على المنشآت الأمريكية في العراق. لقد تم إطلاع الرئيس على الوضع وهو يراقب الوضع عن كثب ويتشاور مع فريق الأمن القومي التابع له".

يشار إلى أن هذا الهجوم الصاروخي يأتي بعد نحو 24 ساعة فقط من ورود أنباء عن انسحاب القوات الأميركية من العراق، ثم نفيه من قبل البنتاغون، كما سحب عدد من أعضاء التحالف الدولي جنودهم من العراق تخوفا من وقوع هجمات من قبل إيران أو حلفائها في المنطقة.