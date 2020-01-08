ترامب يجتمع في هذه اللحظات مع وزير الخارجية ووزير الدفاع الأمريكية ورئيس هيئة الأركان

يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في هذه اللحظات، مع من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان إلى البيت الأبيض، عقب القصف الإيراني للقواعد الأمريكي بالعراق.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أكد أن قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية “دُمرت تمامًا”؛ ردًا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس.
من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران، وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.
واستهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.
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