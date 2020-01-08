زغاريد وتكبير في عدة مدن إيرانية احتفالاً بـ”الثأر” الإيراني ضد أمريكا

قال التيلفزيون الإيراني، إنّ المئات الأشخاص خرجوا الآن (الساعات الأولى من فجر الأربعاء) بتوقيت غرينتش والرابعة فجرًا بتوقيت إيران، في عدة مدن إيرانية للاحتفال، ورفعوا شعارات “النصر” والتكبير وزغاريد، وذلك على خلفية الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق.

ونفذ الحرس الحرس الثوري الإيراني أول هجوم على قاعدة أمريكية في العراق في محافظة الأنبار غربي البلاد بـعدة صواريخ باليستية منتصف ليلة يوم الثلاثاء-الأربعاء بتوقيت غرينتش، وأعلنَ التلفزيون الإيراني أنّ الحرس الثوري ينفذ هجوما بعشرات الصواريخ البالستية على قاعدة عين الأسد بالعراق.

وكشفت وكالة تنسيم الإيرانية، مباشرة بعد أول هجوم من الحرس الثوري الإيراني على قاعدة أمريكية في العراق بمحافظة الأنبار غربي البلاد بصواريخ باليستية، أنّ الحرس الثوري الإيراني يُباشرة في هذه (اللحظة) أول ساعات فجر يوم الأربعاء، الموجة الثانية من الهجمات الصاروخية نحو القوات الأمريكية في العراق، وهذه المرة بصواريخ “كروز”.

ومن جهته، قال البانتغون إنّ إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا باليستيا على قاعدتين أميركيتين في العراق، وقال مسؤول عسكري أميركي “نحن بصدد تقييم الوضع والرد” مشيرًا إلى أنّ أمريكا “ستتخذ كل الإجراءات لحماية القوات والشركاء والحلفاء في المنطقة”.