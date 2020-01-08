عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميركل وترامب يبحثان التوترات في الشرق الأوسط

الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

بحثت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط، والجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ميركل وترامب، وفق المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت.

وبحسب زايبرت، تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر بشأن الوضع في العراق وإيران وليبيا والجهود الرامية إلى حل الصراع فيها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن ميركل وترامب اتفقا على استمرار التواصل بينهما.

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وتصاعد القلق الدولي حول الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.

وإثر مقتل سليماني، حذرت عدة دول غربية رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وأمر ترامب، فجر الجمعة الماضي، بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وفيما يتعلق بتطورات الأزمة الليبية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد الماضي، أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج.

وحذرت دول المنطقة والمجتمع الدولي من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، حيث سيسهم ذلك في إشعال الأزمة الليبية وتصعيد إقليمي غير مسبوق.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.