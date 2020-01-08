عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنتاجون: إيران أطلقت 12 صاروخا على قواتنا بالعراق

الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء، إن ١٢ صاروخا بالستيا خرج من داخل ايران تجاه قوات التحالف الدولي داخل العراق.



وأكد البنتاجون أن الصواريخ الإيرانيه متوسطة المدي وأصابت أهدافا أمريكية، موضحا أن جار إجراء تقييم أولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وشدد على أن وزارة الدفاع الأمريكية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.

قالت الإدارة الأمريكية، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب يبحث مع مسؤولي الأمن القومي التقارير الواردة عن استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية بالعراق.

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أنّ ترامب أحيط علماً بالتقارير الواردة بشأن تعرض قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق لقصف صاروخي وأنه "يتابع عن كثب" تطورات الأوضاع.

وقالت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: "نحن على علم بالتقارير الواردة بشأن هجمات استهدفت منشآت أمريكية في العراق. تم إطلاع الرئيس وهو يتابع الموقف عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي".

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وفي وقت سابق، أكد مسؤول أمريكي تعرض عدد من المنشآت الأمريكية في العراق إلى قصف صاروخي من بينها قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار التي تضم قوات أمريكية.

وسقطت 9 صواريخ، الأربعاء، على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار بالعراق، بحسب ما أكد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس".

ولم يكشف المصدر عن ضحايا أو أضرار نتيجة الهجمات الصاروخية على القاعدة العسكرية.

فيما نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني قوله إن "6 صواريخ سقطت على القاعدة وألحقت بها أضرارا مادية"، دون أن يكشف عن حجم الخسائر البشرية.

وقاعدة عين الأسد (القادسية سابقاً) تعد ثاني كبرى القواعد الجوية العسكرية بالبلاد بعد "بلد الجوية"؛ إذ تعد مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.

وشهدت عين الأسد زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث احتفل مع جنوده بعيد الشكر فيها.

كما زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاعدة بشكل مفاجئ في 26 ديسمبر/كانون الأول 2018 برفقة زوجته للاحتفال مع الجنود الأمريكيين بأعياد الميلاد.