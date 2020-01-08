شكرا لقرائتكم بعد الهجمات.. قيادات أميركية تصل البيت الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد الهجوم الإيراني على قاعدتين أميركيتين في الأنبار وأربيل، وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر إلى البيت الأبيض في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء، بالتوقيت الأميركي.
كما أفادت مراسلة "العربية/الحدث" بوصول رئيس هيئة الأركان الأميركي أيضا إلى البيت الأبيض.
وذكرت متحدثة باسم مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، بأن بنس على اتصال بقادة الكونغرس.
من جهة أخرى، أفادت إدارة الطيران الفدرالية بأنها تتابع الوضع لتحديد المخاطر المحتملة على أمن الطيران في المنطقة.
"ترمب علم ويراقب"
وبعد أن تبنّت طهران الهجوم الصاروخي على قاعدتين أميركيتين في العراق، أعلن البيت الأييض أنه على علم باستهداف قواته في العراق.
وكشف أن الرئيس ترمب أحيط علما بقصف القاعدة الأميركية في الأنبار، وأنه يراقب الوضع عن كثب ويجري مشاورات مع فريقه للأمن القومي.
إلى ذلك وصل وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان البيت الأبيض بعد الهجمات.
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