الحرس الثوري الإيراني: الطائرة التي استهدفت سليماني كانت مروحية وليست مسيرة

أكد مستشار قائد ​الحرس الثوري الإيراني​ ​اللواء​ مرتضى قرباني، في حديث لـ"وكالة سبوتنيك" أن "الطائرة التي استهدفت قائد قوة ​القدس​ ​قاسم سليماني​، ونائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ ​العراق​ي ابو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد في العراق كانت ​مروحية​ وليست مسيرة".

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