هايكو ماس: على أوروبا الرد على الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن برلين لا يمكنها القبول بتخلي إيران عن القيود المفروضة على نشاطها النووي، وعلى أوروبا إيجاد رد على الإنتهاكات الإيرانية.
وأشار ماس في أعقاب لقائه بنظيريه الفرنسي والبريطاني في بروكسل، الى "أننا نعتقد أن ما أعلنته إيران ليس مسارا صحيحا ونحن بحاجة إلى إيجاد رد مشترك".
وكانت إيران قد أعلنت تخليها عن جميع القيود على تخصيب اليورانيوم وكمياته وأعداد أجهزة الطرد المركزي، والتي كانت مفروضة عليها بموجب الاتفاق الموقع مع السداسية الدولية في 2015.
وكانت إيران قد أشارت إلى أنها قررت الإسراع بالإعلان عن هذه الخطوة، على خلفية اغتيال الولايات المتحدة، لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
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