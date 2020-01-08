امير قطر وترامب يبحثان الوضع في العراق وسبل تخفيف التوتر

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوضع في العراق، والسبل الكفيلة بحل القضايا الخلافية وتخفيف حدة التوتر لضمان الأمن والاستقرار، والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وآفاق تنميتها وتعزيزها".
يأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة بعد اغتيال قائد "فيلق القدس" للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد بغارة جوية أميركية.
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