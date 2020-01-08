امير قطر وترامب يبحثان الوضع في العراق وسبل تخفيف التوتر

بحث ​أمير قطر​ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الوضع في العراق، والسبل الكفيلة بحل القضايا الخلافية وتخفيف حدة التوتر لضمان ​الأمن​ والاستقرار، والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وآفاق تنميتها وتعزيزها".

يأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة بعد اغتيال قائد "​فيلق القدس​" للحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​ في ​بغداد​ بغارة جوية أميركية.