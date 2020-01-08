أفادت معلومات صحافية بأن 6 طائرات حربية أميركية انطلقت من قاعدة الظفرة الأميركية في ​الإمارات​ باتجاه جنوب إيران.

وكان ​​​الحرس الثوري الإيراني​​​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب ​العراق​، رداً على إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق نحو 10 صواريخ على القاعدة الأميركية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، محذراً ​الولايات المتحدة الأميركية​ من أن أي رد سيواجه برد أكبر وأشمل.

كما حذر كل الدول الحليفة ل​أميركا​ انه في حال تم استهداف ​ايران​ من القواعد العسكرية الموجودة على اراضيها فإن هذه البلدان ستكون هدفاً له.