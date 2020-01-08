البنتاغون: إيران شنت هجوماً على قاعدتين عسكريتين في الأنبار وأربيل

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 صواريخ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بالعراق.

وبيان لمساعد وزير الدفاع للشؤون العامة جوناثان هوفمان، أوضحت أنه من الواضح أن هذه الصواريخ أُطلقت من إيران، واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل، تستضيفان أميركيين وعسكريين من قوات التحالف في منطقة عين الأسد وإربيل.

وفي حين أكدت أننا "نعمل على تقييم الأضرار الأولية"، أشارت إلى أنه "في الأيام الأخيرة واستجابة للتهديدات والإجراءات الإيرانية، اتخذت وزارة الدفاع جميع التدابير المناسبة لحماية موظفينا وشركائنا".

وشددت على أن "هذه القواعد كانت في حالة تأهب قصوى، بسبب دلائل على أن النظام الإيراني يخطط لمهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة".