سعر برميل النفط يقفز بأكثر من 3,5% بعد الرد الصاروخي الإيراني

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن إرتفاع قفز برميل النفط بأكثر من 3,5% بعد الرد الصاروخي الإيراني.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة الأنبار غرب العراق، رداً على إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وأوضح الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق نحو 10 صواريخ على القاعدة الأميركية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، محذراً الولايات المتحدة الأميركية من أن أي رد سيواجه برد أكبر وأشمل.
كما حذر كل الدول الحليفة لأميركا انه في حال تم استهداف ايران من القواعد العسكرية الموجودة على اراضيها فإن هذه البلدان ستكون هدفاً له.
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