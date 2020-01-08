مؤشر نيكاي الرئيسي في بورصة طوكيو يخسر أكثر من 2,4% إثر الرد الصاروخي الإيراني

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن مؤشر نيكاي الرئيسي في بورصة طوكيو خسر أكثر من 2,4% إثر الرد الصاروخي الإيراني.

وكان ​​​الحرس الثوري الإيراني​​​ أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب ​العراق​، رداً على إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق نحو 10 صواريخ على القاعدة الأميركية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، محذراً ​الولايات المتحدة الأميركية​ من أن أي رد سيواجه برد أكبر وأشمل.

كما حذر كل الدول الحليفة لأميركا انه في حال تم استهداف ​ايران​ من القواعد العسكرية الموجودة على اراضيها فإن هذه البلدان ستكون هدفاً له.