البنتاغون: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأميركيين

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ البنتاجون أنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأميركيين وشركاء وحلفاء ​أميركا​ في المنطقة والدفاع عنهم، مشيرة إلى أن "​إيران​ أطلقت أكثر من 10 صواريخ بالستية على ​الجيش الأميركي​ وقوات التحالف في ​العراق​".

تجدر الإشارة إلى أن صواريخ باليتسية إيرانية استهدفت عدة مواقع أميركية في العراق، من ضمنها قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد، بهجوم قوامه 13 صاروخا.