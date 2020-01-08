البنتاغون: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأميركيين

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاجون أنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأميركيين وشركاء وحلفاء أميركا في المنطقة والدفاع عنهم، مشيرة إلى أن "إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ بالستية على الجيش الأميركي وقوات التحالف في العراق".
تجدر الإشارة إلى أن صواريخ باليتسية إيرانية استهدفت عدة مواقع أميركية في العراق، من ضمنها قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد، بهجوم قوامه 13 صاروخا.
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