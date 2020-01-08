"تسنيم": استهداف الجناح الاميركي في قاعدة "عين الأسد" في العراق 35 مرة حتى الآن

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية أنه تم استهداف الجناح الاميركي في قاعدة "عين الأسد" في العراق 35 مرة حتى الآن. وكان ​الحرس الثوري الإيراني​ قد أعلن أنه استهدف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب العراق.

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