رد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​بكر الحجيري​، على النائب ​جميل السيد​ قائلا: "رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ صادق الكبار بمن فيهم اسيادك يا سيد. اما انت فكنت وتبقى اداة ​الوصاية السورية​ وساعي بريدها الأمني .. لا لبس عليك".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحجيري للسيد: رفيق الحريري صادق الكبار وأنت تبقى أداة الوصاية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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