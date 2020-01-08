البنتاجون: إيران أطلقت أزيد من 12 صاروخا على قاعدتين أمريكيتين في العراق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” إن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على قاعدتين أمريكيتين في العراق.
وكشف البيت الأبيض، قبل قليل، أن ترامب يتابع الخطوة الإيرانية ويجتمع مع فريقه الأمنى.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد فى بيان له، أن صواريخه استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية في محافظة الأنبار”غرب العراق”، حسبما أفادت قناة “Press TV” الإيرانية.
وأضاف الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق نحو 10 صواريخ على القاعدة الأمريكية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء.
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