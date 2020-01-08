استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل بصواريخ

نقلت قناة ABC الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن “صواريخ إيرانية عدة استهدفت مواقع أمريكية، بما فيها القنصلية الأمريكية في أربيل”.
وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، قبل قليل، أن الرئيس دونالد ترامب اطلع على تقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق، وإنه يتابع الوضع.
وقالت جريشام في بيان: “نحن على علم بتقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق. تم اطلاع الرئيس وهو يتابع الوضع عن كثب، ويتشاور مع فريقه للأمن القومي”.
ويأتي هذا الهجوم الصاروخي، الذي لا يزال مستمرا، بعد نحو 24 ساعة فقط من ارتباك أمريكي، مع إعلان الانسحاب من العراق، ثم نفيه من قبل البنتاغون.
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