عاجل – إيران تُباشر موجة ثانية من الهجمات الصاروخية نحو القوات الأمريكية في العراق

كشفت وكالة تنسيم الإيرانية، مباشرة بعد أول هجوم من الحرس الثوري الإيراني على قاعدة أمريكية في العراق بمحافظة الأنبار غربي البلاد بصواريخ باليستية، أنّ الحرس الثوري الإيراني يُباشرة في هذه (اللحظة) أول ساعات فجر يوم الأربعاء، الموجة الثانية من الهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية في العراق، وهذه المرة بصواريخ “كروز”.

ونفذ الحرس الحرس الثوري الإيراني أول هجوم على قاعدة أمريكية في العراق في محافظة الأنبار، غربي البلاد، بـعدة صواريخ باليستية، منتصف ليلة يوم الثلاثاء-الأربعاء، بتوقيت غرينتش، وأعلنَ التلفزيون الإيراني أنّ الحرس الثوري ينفذ هجوما بعشرات الصواريخ البالستية على قاعدة عين الأسد بالعراق.

وقالت قناة الميادين المقربة من إيران، إنّ إطلاق الصواريخ تم في التوقيت نفسه الذي قُتل فيه قاسم سليماني والمهندس الساعة 1,20 دقيقة، وقال مصدر أمني عراقي إنّ عددا من صواريخ باليستية، استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية التي تتواجد بها القوات الأمريكية والتابعة للتحالف الدولي، في ناحية البغدادي، غربي الأنبار، غرب العراق.