عاجل – الحرس الثوري الإيراني يُنفذ أول هجوم على أكبر قاعدة أمريكية في العراق

نفذ الحرس الحرس الثوري الإيراني أول هجوم على قاعدة أمريكية في العراق في محافظة الأنبار غربي البلاد بـعدة صواريخ باليستية منتصف ليلة يوم الثلاثاء-الأربعاء بتوقيت غرينتش، وأعلنَ التلفزيون الإيراني أنّ الحرس الثوري ينفذ هجوما بعشرات الصواريخ البالستية على قاعدة عين الأسد بالعراق.
وأفاد المصدر ذاته أنّ قاعدة عين الأسد الجوية، التي تتمركز بها القوات الأمريكية تعرضت لقصف عنيف، وهي أكبر قاعدة أمريكية عسكرية في العراق. وأضاف أن الصواريخ من نوع أرض-أرض تم اطلاقها من مدينة اسلام أباد غرب ايران.
وقال مصدر أمني عراقي إنّ عددا من صواريخ باليستية، استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية التي تتواجد بها القوات الأمريكية والتابعة للتحالف الدولي، في ناحية البغدادي، غربي الأنبار، غرب العراق.
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