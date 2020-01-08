مرتيل.. شجار بين شابين يفضي إلى جريمة قتل والأمن يعتقل المشتبه فيه

فارق شاب الحياة، اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد وصوله إلى مستشفى سانية الرمل في تطوان، متأثرا بإصابته البليغة، بعدما تلقى طعنات قاتلة من طرف شاب آخر في مدينة مرتيل، فيما تمكنت العناصر الأمنية من توقيف المشتبه فيه، ساعات بعد وقوع الحادث.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم. 24″، فإن الضحية دخل في شجار مع المشتبه فيه، قبالة الثانوية الإعدادية “ابن الهيثم”، الموجودة في مرتيل، انتهى بطعنه على مستوى القلب، إذ توفي في المستشفى، على إثر نزيف حاد في الدم عانا منه.
يذكر أن بالعناصر الأمنية باشرت تحقيقاتها مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة ظروف، وملابسات الواقعة.
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