تمويل فرنسي لإنجاز مشروع فرز نموذجي للنفايات في العاصمة الرباط

حصلت جهة الرباط على تمويل دولي لإنجاز مشروع نموذجي لتدبير «جمع وتثمين النفايات في المناطق الحضرية».

المشروع الذي سينجز في إطار برنامج التنمية الجهوية لمجلس جهة الرباط–سلا–القنيطرة، سينفذ تجربة نظام «فرز وجمع النفايات» بالنظر إلى قيمتها.

وأعلن عبد الصمد السكال، رئيس الجهة، أن المشروع سيجري إطلاقه في شهر فبراير المقبل، وسيدخل حيزالتنفيذ في أكتوبر 2021.

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وحصلت جهة الرباط، بشراكة مع وجهة أوفرن–رون آلب الفرنسية، على التمويل، بعد تقديم طلبات العروض الخاصة بمشاريع «المدن المستدامة في إفريقيا» لسنة 2019.

والمبادرة أطلقتها وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، وتهدف إلى دعم التعاون اللامركزي للجماعات الترابية الفرنسية مع نظيراتها في إفريقيا.

دعم التعاون اللامركزي للجماعات الترابية الفرنسية مع نظيراتها في إفريقيا.