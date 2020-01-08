حصلت جهة الرباط على تمويل دولي لإنجاز مشروع نموذجي لتدبير «جمع وتثمين النفايات في المناطق الحضرية».
المشروع الذي سينجز في إطار برنامج التنمية الجهوية لمجلس جهة الرباط–سلا–القنيطرة، سينفذ تجربة نظام «فرز وجمع النفايات» بالنظر إلى قيمتها.
وأعلن عبد الصمد السكال، رئيس الجهة، أن المشروع سيجري إطلاقه في شهر فبراير المقبل، وسيدخل حيزالتنفيذ في أكتوبر 2021.
وحصلت جهة الرباط، بشراكة مع وجهة أوفرن–رون آلب الفرنسية، على التمويل، بعد تقديم طلبات العروض الخاصة بمشاريع «المدن المستدامة في إفريقيا» لسنة 2019.
والمبادرة أطلقتها وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، وتهدف إلى دعم التعاون اللامركزي للجماعات الترابية الفرنسية مع نظيراتها في إفريقيا.
دعم التعاون اللامركزي للجماعات الترابية الفرنسية مع نظيراتها في إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تمويل فرنسي لإنجاز مشروع فرز نموذجي للنفايات في العاصمة الرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.