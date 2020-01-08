سقوط فتاة من الطابق 2 لفندق..شهران حبسًا موقوفة التنفيذ للكاتب العام لوزارة الصحة

أدانت المحكمة الإبتدائية في أكادير، أمس الاثنين، الكاتب العام لوزارة الصحة، هشام النجمي، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهمًا، على خلفية اتهامه بعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، والإدلاء بهوية مزيفة في قضية سقوط فتاة من نافذة فندق بالطابق الثاني، في 23 من شهر غشت الماضي 2019.

وقضت المحكمة ذاتها، بنفس العقوبة في حق موظف الاستقبال بالفندق، والذي يبلغ من العمر 53 سنة مع غرامة مالية قدرها 500 درهمًا، بينما قضت المحكمة في حق الفتاة بشهر واحد موقوف التنفيذ بتهمة السكر العلني.

وكان الكاتب العام لوزارة الصحة أعفي من منصبه من طرف وزارة الصحة في شتنبر الماضي، وذلك بعد تفجر قضية سقوط فتاة من الطابق الثاني لفندق في أكادير، وكان المعني قد خضع للتحقيق بداية الشهر شتنبر 2019، بتهمة الإدلاء بهوية مزيفة، وعدم تقديم المساعدة لشخص في وضعية الخطر، وذلك بعدما أقدمت شابة عمرها 35 سنة، يرجح أنها كانت برفقته من الطابق الثالث بأحد فنادق مدينة أكادير.