"الحرس الثوري" يستهدف قواعد أميركية في العراق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سقطت صواريخ ليل الثلاثاء - الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، حيث يتمركز جنود أميركيون.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن إيران أطلقت "أكثر من عشرة صواريخ" على قاعدتي عين الأسد وأربيل، اللتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق.

وأشار بيان الوزارة إلى أنّها بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل الردّ. وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّها تجري "تقييما أولياً للأضرار" وتدرس "الردّ" على الهجوم.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية أن "عشرات الصواريخ للقوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية استهدفت قاعدة عين الأسد"، مشيرة إلى أن "الهجوم (يأتي) انتقاماً لاغتيال القائد الشهيد (قاسم) سليماني عبر إطلاق عدد من الصواريخ أرض - أرض".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران مسؤوليتها عن هجوم انتقامي على مقتل سليماني، وقد توعّدت بـ"ردود أكثر إيلاماً وقسوة" إذا شنّت الولايات المتحدة هجوماً جديداً.

وأفادت وكالة" تسنيم" الإيرانية بأن "حرس الثورة الإسلامية بدأ عملية الانتقام لاغتيال الشهيد سليماني بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدة عين ألأسد الأميركية في العراق".

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وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، "أنه فجر اليوم وردا على العملية الإرهابية للقوات الأميركية وانتقاما لاغتيال واستشهاد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة ألإسلامية، الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه ، نفذت قوات الجو - فضاء التابعة لحرس الثورة ألإسلامية عملية ناجحة تحمل اسم الشهيد سليماني بإطلاق عشرات الصواريخ أرض – أرض على القاعدة الجوية المحتلة من قبل الجيش الإرهابي الأميركي المعروفة باسم عين ألأسد، حيث سيتم إعلام الشعب الإيراني الشريف وأحرار العالم عن تفاصيل تلك العملية تباعًا".

وكتبت وكالة "تسنيم" الإيرانية" أنه "الانتقام الشديد على جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه... إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية على قاعدة عين الأسد الأميركية".

وأعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب أحيط علما بالتقارير الواردة بشأن تعرض قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق لقصف صاروخي و"يتابع من كثب" تطورات الأوضاع.

وقالت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم البيت ألأبيض، في بيان أنه "نحن على علم بالتقارير الواردة بشأن هجمات استهدفت منشآت أميركية في العراق. تم إطلاع الرئيس وهو يتابع الموقف من كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي".

ويأتي هذا الهجوم الصاروخي،، بعد نحو 24 ساعة فقط من ارتباك أميركي مع إعلام الانسحاب من العراق، ثم نفيه من قبل البنتاغون. وسحب عدد من أعضاء التحالف الدولي جنودهم من العراق، تحسبًا من هجمات جديدة على قواعد عسكرية سبق أن طالها 15 هجوما صاروخيا منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.