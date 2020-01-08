عاجل.. 9 صواريخ تستهدف قاعدة جوية بها قوات أمريكية في العراق

عاجل.. 9 صواريخ تستهدف قاعدة جوية بها قوات أمريكيةفي العراق

الأربعاء 8 يناير 2020

أعلن مصدر أمني عراقي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد بهجوم قوامه 9 صواريخ.



وتستضيف القاعدة التي تقع شمالي العاصمة بغداد، قوات أمريكية، في محافظة الأنبار التي شهدت حربا ضروسا لطرد تنظيم "داعش" منها.

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وفي وقت سابق من الثلاثاء، أفادت مصادر أمنية عراقية، أن الولايات المتحدة تعتزم إنشاء مطار لطائرات "بي 52" العسكرية العملاقة، داخل قاعدة عين الأسد.

وقال المصدر، إن القوات الأمريكية المتمركزة في القاعدة بدأت عمليات توسعة لإنشاء مطار دولي عملاق بمواصفات عالمية لطائرات "بي 52".

وأضاف المصدر أن القوات الأمريكية وضعت سياجا على المساحة المختارة، وفرضت إجراءات أمنية مشددة، تمهيدا لبدء العمل في إنشاء المطار "في القريب العاجل".