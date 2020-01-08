شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مدرب ريال مدريد “زيدان”: كأس السوبر الإسباني هدفنا المنشود والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:48 صباحًا, 8 يناير 2020 م
المناطق - الرياض
أوضح مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان أن كأس السوبر الإسباني لكرة القدم هو كل ما يفكرون به في الفترة الحالية، وأنه الهدف المنشود، قائلا ” لم نأتِ إلى السعودية إلا لطموح واحد وهدف واحد وهو الفوز بالكأس”.
وواصل زيدان حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في جدة، مؤكدا على أن اللاعب في ريال مدريد لابد أن يتعلم ويطور من مستواه، وأن يهتم كثيراً بمستقبله الكروي، مبينا أن النادي لا يحتاج سوى اللاعب الجاهز، مشيرا إلى أن مباراة الغد تعد مواجهة نهائية وليست نصف نهائي، وأنه لا يتطلع إلا للفوز والانتصار.
من جهته أوضح لاعب ريال مدريد رافاييل فاران أن مواجهة الغد مع فالنسيا الإسباني ستكون ذات طابع خاص، قائلا : “ستكون مواجهة مميزة، ونحن قريبون جدًّا من خطف تحقيق اللقب”.
وأضاف: “لدينا أهداف كثيرة ودوافع ورغبة في الفوز في مواجهة الغد، ونتمنى تحقيق بطولة تسعد عشاقنا في العام الجديد”.
وعن حسابات الفوز أفاد أن كل مواجهة لها حسابات مختلفة والغيابات التي حصلت في صفوف ريال مدريد لن تؤثر في الاعبين، معبرا عن سعادة اللاعبين بوجودهم بين جماهيرهم في السعودية.
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