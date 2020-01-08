شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهجوم على قاعدة عراقية.. «ترامب» يتابع الموقف والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف، في بيان صباح اليوم الأربعاء، أن ترامب يتابع الوضع عن كثب مع فريقه للأمن القومي في البيت الأبيض.
وكان قال مسؤول أمريكي قال إن صواريخ أُطلقت، مساء أمس الثلاثاء، على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية بالعراق.
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