شكرا لقرائتكم خبر عن دخان حرائق غابات أستراليا يصل أمريكا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
ووصلت أعمدة الدخان الهائلة، الاثنين، إلى الأرجنتين ووسط تشيلي، إذ بدت السماء الصافية رمادية، أمس الثلاثاء، بسبب التلوث.
وتقول السلطات إن الدخان لا يشكل خطرا صحيا في هذه الدول، على عكس أستراليا التي بلغ تلوث الهواء فيها مستويات خطيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر دخان حرائق غابات أستراليا يصل أمريكا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.