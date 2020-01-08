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دخان حرائق غابات أستراليا يصل أمريكا الجنوبية

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قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن الدخان الناجم عن حرائق الغابات الكارثية التي تتعرض لها أستراليا اجتاز 11 ألف كيلومترا عبر المحيط الهادئ ووصل إلى أمريكا الجنوبية.

ووصلت أعمدة الدخان الهائلة، الاثنين، إلى الأرجنتين ووسط تشيلي، إذ بدت السماء الصافية رمادية، أمس الثلاثاء، بسبب التلوث.

وتقول السلطات إن الدخان لا يشكل خطرا صحيا في هذه الدول، على عكس أستراليا التي بلغ تلوث الهواء فيها مستويات خطيرة.

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