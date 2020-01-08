شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. هجوم صاروخي على قاعدة تستضيف قوات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مصادر أمنية بالعراق عن سقوط 6 صواريخ على قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار. بدوره قال مسؤول أمريكي، إنه لا معلومات حتى الآن عن أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد.

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