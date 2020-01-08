شكرا لقرائتكم خبر عن دول البحر الأحمر..منظومة عمل مشترك للتنسيق والتعاون والان نبدء بالتفاصيل
وقال سموه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس، في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن: «في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة فإنه يتعين علينا بذل الجهد والتنسيق ما بين دولنا للوصول إلى التكامل بيننا في المجالات كافة، وهو الذي من أجله أنشأنا هذا المجلس في إطار حفظ الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية بما يعود على دولنا بالرخاء والازدهار».
وأفاد بأن المجلس يُعد منظومة عمل مشترك للتنسيق والتعاون.
وأكد سموه على أن مقر المجلس سيكون في العاصمة الرياض، وسيلقي بظلاله على المصالح المشتركة بين الدول المشاركة، مفيدًا أن المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة كانت عاملًا رئيسًا في تأسيس هذا الكيان، بجهود مشتركة من قبل دول المنطقة للحفاظ على مصالحها ومصالح شعوبها.
وأشار سموه إلى أنه لا يوجد حاليًا أي تصور لبناء أي قوة عسكرية جديدة، وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله: «كل الدول لديها قدرات دفاعية، ويوجد تنسيق ثنائي بين هذه الدول، ويمكن تحت مظلة المجلس تطويره بالتنسيق الجماعي».
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