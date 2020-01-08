اخبار العالم

المجلس الأعلى: «منظمة التعاون» مظلة جامعة للدول الإسلامية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى: «منظمة التعاون» مظلة جامعة للدول الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أعرب المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي في دورته الـ 44 التي انعقدت في رحاب الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة، بمشاركة 82 دولة، عن تأييده لما صدر عن لقاء القمة التاريخية للوحدة الإسلامية الذي عقدته الرابطة بمكة المكرمة في ربيع الآخر من عام 1440هـ.

ودعا اجتماع المجلس الأعلى للرابطة، الذي يعد الحدث الأهم حضورا وتأثيرا في العالم الإسلامي إلى تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي بوصفها مظلة جامعة للدول الإسلامية، تعمل على ردم الفجوات وتجسير العلاقات بين دول العالم الإسلامي، مشددا المجلس على أن الأمة المسلمة تتطلع في هذه الفترة الدقيقة إلى المزيد من التلاحم والتعاون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الأعلى: «منظمة التعاون» مظلة جامعة للدول الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا