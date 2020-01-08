شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى: «منظمة التعاون» مظلة جامعة للدول الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أعرب المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي في دورته الـ 44 التي انعقدت في رحاب الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة، بمشاركة 82 دولة، عن تأييده لما صدر عن لقاء القمة التاريخية للوحدة الإسلامية الذي عقدته الرابطة بمكة المكرمة في ربيع الآخر من عام 1440هـ.

ودعا اجتماع المجلس الأعلى للرابطة، الذي يعد الحدث الأهم حضورا وتأثيرا في العالم الإسلامي إلى تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي بوصفها مظلة جامعة للدول الإسلامية، تعمل على ردم الفجوات وتجسير العلاقات بين دول العالم الإسلامي، مشددا المجلس على أن الأمة المسلمة تتطلع في هذه الفترة الدقيقة إلى المزيد من التلاحم والتعاون.