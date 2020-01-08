شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى: «منظمة التعاون» مظلة جامعة للدول الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل
ودعا اجتماع المجلس الأعلى للرابطة، الذي يعد الحدث الأهم حضورا وتأثيرا في العالم الإسلامي إلى تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي بوصفها مظلة جامعة للدول الإسلامية، تعمل على ردم الفجوات وتجسير العلاقات بين دول العالم الإسلامي، مشددا المجلس على أن الأمة المسلمة تتطلع في هذه الفترة الدقيقة إلى المزيد من التلاحم والتعاون.
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