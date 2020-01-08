شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: طهران تتحمل مسؤولية خفض التوتر والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور أمس الثلاثاء: إنه يتعين على إيران تجنب التصعيد في الشرق الأوسط، وألقت باللوم على طهران في تصعيد التوتر بالمنطقة. فيما ذكرت وسائل إعلام الملالي أن عدد قتلى التدافع في جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري ارتفع إلى 50.

وقُتل سليماني في غارة جوية أمريكية في بغداد يوم الجمعة.

إلى ذلك قالت الحكومة البريطانية أمس: إن لندن وأنقرة اتفقتا على عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي وضرورة التزامها بشروط الاتفاق النووي.

من جهة أخرى، أصدرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تحذيرا إلى السفن بالممرات المائية في الشرق الأوسط، من احتمال فعل إيراني ضد المصالح البحرية الأمريكية، ردا على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الإرهابي قاسم سليماني.