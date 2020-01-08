اسبر: لم يصلنا اي طلب للإنسحاب من العراق

أكد ​وزير الدفاع الأميركي​ مارك اسبر، "ضرورة ان تتوقف ​ايران​ على زعزعة الاستقرار في المنطقة، وان ​الولايات المتحدة​ مستعدة لأي حرب مع إيران رغم رغبتها بحل دبلوماسي، ومستعدة لرد قوي عليها حفاظا على مصالحها".

وفي ​مؤتمر​ صحفي، اوضح اسبر ان "​القوات​ الاميركية لن تغادر الاراضي العراقية ولم تغير سياستها، ولم يصلها اي طلب للإنسحاب من العراق، وان الوجود الاميركي بالعراق مهم بالنسبة ل​أميركا​ وللشعب العراقي"، مشيراً الى "منفذي الهجمات ضد القوات الاميركية في ​كينيا​ سيخضعون للعدالة".

وشدد اسبر على ان "اميركا تراقب التحركات العسكرية الإيرانية عن كثب"، مطمأناً "الشركاء في المنطقة بأن اميركا الى جانبهم".