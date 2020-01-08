اسبر: لم يصلنا اي طلب للإنسحاب من العراق

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، "ضرورة ان تتوقف ايران على زعزعة الاستقرار في المنطقة، وان الولايات المتحدة مستعدة لأي حرب مع إيران رغم رغبتها بحل دبلوماسي، ومستعدة لرد قوي عليها حفاظا على مصالحها".
وفي مؤتمر صحفي، اوضح اسبر ان "القوات الاميركية لن تغادر الاراضي العراقية ولم تغير سياستها، ولم يصلها اي طلب للإنسحاب من العراق، وان الوجود الاميركي بالعراق مهم بالنسبة لأميركا وللشعب العراقي"، مشيراً الى "منفذي الهجمات ضد القوات الاميركية في كينيا سيخضعون للعدالة".
وشدد اسبر على ان "اميركا تراقب التحركات العسكرية الإيرانية عن كثب"، مطمأناً "الشركاء في المنطقة بأن اميركا الى جانبهم".
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