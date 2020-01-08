الرئاسة الجزائرية: تبون وجه دعوة لأردوغان لزيارة البلاد

أعلنت ​الرئاسة الجزائرية​ أن "​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​ وجه دعوة للرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ من أجل زيارة الجزائر"، مشيرةً إلى "اتفاقها مع ​تركيا​ لتفادي أي إجراء يزيد من تعكير الأجواء في ​ليبيا​".

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